BABA YAGA из будущего рассказывает, как справиться с вирусом

31 Март 2020 2020-03-31T14:03:56+03:00

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Кто скажет точно, сколько лет Бабе Яге? Пожалуй, точно не знает никто. Однако можно с уверенностью утверждать, что бабушка – тот еще долгожитель: по крайней мере, добрым молодцам она помогала, когда об айфонах еще и слыхом не слыхивали.

Ну, а если BABA YAGA уже давным-давно была в полном расцвете сил, то вполне логично, что и через сто лет, в 2 120 году, она не особо-то и изменилась. А главное – все такая же любительница поболтать. Хоть что-то в этом мире не меняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769911" frameborder="0"></iframe> BABA YAGA против коронавируса.

В интервью народная бабушка вспоминает, «как сто лет назад в мире вспыхнула пандемия» и дает практичные советы на собственном примере:

- Во-первых, все дезинфицируем! Себя, ручки дверей, краны, сам флакон с антисептиком… Все, круг замкнулся. В общем, на всякий случай протирайте все вокруг.

- Не паникуем и не бежим непонятно куда с полными авоськами гречки и туалетной бумаги. Набор, конечно, джентльменский, но бабушка заверяет – все будет хорошо. Она-то и не такое переживала.

- Спокойно заходим в магазин и видим, что на самом деле все там есть! Без туалетной бумаги никто не останется. BABA YAGA выбрала «Галамарт» и не прогадала: спокойно закупилась салфетками, мылом и той же многострадальной бумагой.

- Да и куда вирусу против русской бабушки! Она с ним разобралась, что называется, «по-свойски». А впрочем – все в видео! Шуточном, конечно, но в каждой шутке, сами знаете…

Кстати, познакомиться поближе с BABA YAGA можно на ее личном сайте www.baba-yaga.com