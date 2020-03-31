BABA YAGA из будущего рассказывает, как справиться с вирусом
Кто скажет точно, сколько лет Бабе Яге? Пожалуй, точно не знает никто. Однако можно с уверенностью утверждать, что бабушка – тот еще долгожитель: по крайней мере, добрым молодцам она помогала, когда об айфонах еще и слыхом не слыхивали.
Ну, а если BABA YAGA уже давным-давно была в полном расцвете сил, то вполне логично, что и через сто лет, в 2 120 году, она не особо-то и изменилась. А главное – все такая же любительница поболтать. Хоть что-то в этом мире не меняется.
BABA YAGA против коронавируса.
В интервью народная бабушка вспоминает, «как сто лет назад в мире вспыхнула пандемия» и дает практичные советы на собственном примере:
- Во-первых, все дезинфицируем! Себя, ручки дверей, краны, сам флакон с антисептиком… Все, круг замкнулся. В общем, на всякий случай протирайте все вокруг.
- Не паникуем и не бежим непонятно куда с полными авоськами гречки и туалетной бумаги. Набор, конечно, джентльменский, но бабушка заверяет – все будет хорошо. Она-то и не такое переживала.
- Спокойно заходим в магазин и видим, что на самом деле все там есть! Без туалетной бумаги никто не останется. BABA YAGA выбрала «Галамарт» и не прогадала: спокойно закупилась салфетками, мылом и той же многострадальной бумагой.
- Да и куда вирусу против русской бабушки! Она с ним разобралась, что называется, «по-свойски». А впрочем – все в видео! Шуточном, конечно, но в каждой шутке, сами знаете…
Кстати, познакомиться поближе с BABA YAGA можно на ее личном сайте www.baba-yaga.com