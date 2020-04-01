Погода в Москве на 1 апреля 2020 года: сильный ветер, дождь и +5 градусов

1 Апр 2020 2020-04-01T07:23:22+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 1 апреля 2020 года

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Погода в Москве на 1 апреля 2020 года будет облачной с прояснениями. После резкого похолодания в столице немного потеплеет - днем до +3..+5, и снег сменится небольшим дождем.

Также в среду ожидается сильный ветер. Воздушные потоки западного направления разовьют скорость 5-10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 12-17 м/с.

Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, понижено и составляет 741 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни этот показатель опустится еще на несколько пунктов.

Стоит отметить, что в ночь на четверг все еще возможны минусовые температуры, но совсем небольшие - чуть ниже нуля.

Сайт kp.ru писал, что накануне после теплых выходных в Москве прошел настоящий снегопад. Конспирологи даже решили, что кто-то применил климатическое оружие, чтобы все люди сидели дома в рамках режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU