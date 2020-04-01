Синоптики рассказали о погоде в начале апреля

1 Апр 2020 2020-04-01T12:49:27+03:00

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С начала апреля в Москве начнет теплеть. В ближайшие дни сильных осадков не ожидается, в городе будет солнечно. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В ночь на 2 апреля минимальная температура будет 0…+2 °С, дневная температура +4…+6 °С. Среднесуточные показатели приближаются к климатической норме. В конце недели атмосферное добавление начнёт постепенно понижаться, будет сказываться влияние атлантического циклона. Показатели станут положительными и в ночные, и в дневные часы. Температурный режим останется таким и в выходные с дневной температурой +6…+8 °С», — цитирует метеоролога RT.

Ранее в Гидрометцентре предупредили москвичей о сильном ветре. В связи с непогодой в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности до 3 апреля.

Также горожан предупредили о гололедице. Из-за снегопада и перепадов температур дороги города заледенели, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU