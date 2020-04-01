2020-04-01T14:57:24+03:00
Происшествия

СК Москвы проверит сообщение об отравлении двухлетнего ребенка психотропами

Согласно данным источника сайта kp.ru, результаты анализов маленького пациента еще не пришли
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ребенок постоянно плакал и находился в очень возбужденном состоянииРебенок постоянно плакал и находился в очень возбужденном состоянииФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Следственные органы ГСУ СК России по Москве проверят сообщения о том, что несколько дней назад в одну из столичных больниц был доставлен двухлетний мальчик с признаками отравления психотропными веществами.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, ребенок был осмотрен медиками вечером в воскресенье, 29 марта. Он постоянно плакал и вел себя очень возбужденно. Находившаяся в квартире тетя маленького пациента ничего объяснить не смогла.

"Врачи не нашли на теле ребёнка никаких травм, он помещён в реанимацию с подозрением на отравление психотропными веществами", - уточняется на сайте ведомства.

У малыша уже взяли все необходимые анализы. Как уточнил источник kp.ru, результаты пока не готовы. Мать мальчика на связь не выходит.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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