В Москве как и в ряде стран введут штрафы за нарушение режима самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T19:27:58+03:00

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В российской столице будут штрафовать за несоблюдение режима самоизоляции. Депутаты Мосгордумы во время последнего заседания утвердили закон об установлении ответственности за его нарушение. Москвичей, покинувших свои квартиры без веских оснований, ждет штраф в 4 тысячи рублей. Горожан, поехавших в город на транспорте, оштрафуют уже на 5 тысяч рублей. За повторное нарушение жителей столицы будут штрафовать на 5 тысяч рублей.

Ввести штрафы Мосгордума решила, изучив опыт европейских стран.

- Некоторое граждане восприняли ограничения как некие каникулы, как еще одни майские праздники, как повод пойти погулять, собраться на шашлыки, собрать компании. Тем самым увеличивая, а не уменьшая риск заражения коронавирусом, - заявил автор законодательной инициативы, депутат столичного парламента Кирилл Щитов. - Подобное поведение сводит на нет добросовестное соблюдение режима самоизоляции большинством жителей Москвы. Такое поведение сводит на нет все усилия наших врачей и медперсонала. Такое поведение сводит на нет все меры, которые принимают органы государственной власти всех уровней. Мы обязаны законодательно установить административные санкции в отношении тех, кто цинично нарушает режим самоизоляции, подвергает риску жизнь и здоровье окружающих.

Принятый Мосгордумой закон также предусматривает административную ответственность для предприятий и должностных лиц, которые продолжат свою деятельность вопреки постановлению о приостановке массовых мероприятий. Речь идет о магазинах, предприятиях общепита и сервисных услуг, которые продолжат принимать и обслуживать клиентов во время режима самоизоляции. Для должностных лиц вводится штраф от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Если нарушение будет замечено снова, повторный штраф для должностных лиц увеличивается от 40 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 300 до 500 тысяч.

Напомним, президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей и призвал жителей России оставаться дома. Во время режима самоизоляции работают только аптеки, продуктовые магазины, банки, зоомагазины и салоны связи.

В Москве режим самоизоляции введен для всех горожан, вне зависимости от возраста — соответствующий указ пописал мэр Сергей Собянин. В столице вводится система спецпропусков, которая должна заработать до 5 апреля. Кроме того, в Москве разрабатывается система SMS-оповещения о нарушении режима самоизоляции, она должна заработать с 3 апреля. Предполагается, что москвичи будут получать собщения о нарушении ими карантина через SMS-сообщения и сайт госуслуг. О случаях нарушения режима самоизоляции будут ставиться в известность МВД России, Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор и рабочая группа Госсовета. Против нарушителей будут применяться соответствующие меры.

Кроме того, Госдума приняла закон об уголовной и административной ответственности за несоблюдение карантина. Нарушители могут быть наказаны как штрафами от 2 миллионов рублей, так и лишением свободы на срок до 7 лет.