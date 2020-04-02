На звонки москвичей будут отвечать психологи МГУ и РАНХиГС

2 Апр 2020 2020-04-02T02:07:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Особенно если рядом нет близких людей, с которыми можно поговорить по душам, которые поддержат и успокоят. Именно поэтому компания МТС на время карантина запустила для москвичей бесплатную горячую линию психологической помощи «Помогаем быть дома». Профессиональные психологи помогут найти выход из ситуации, связанной с трудностями социальной изоляции, снимут ощущение дискомфорта и посоветуют, как пережить этот период и выйти из него с наименьшими моральными потерями.

Позвонив по телефону +7(495) 609-87-02, можно поделиться своими страхами и тревогами, рассказать, как неуютно вы чувствуете себя на карантине, пожаловаться на депрессию, чувство одиночества и другие проблемы, связанные с необходимостью долго оставаться в замкнутом пространстве. В проекте участвуют волонтеры - сотрудники кафедры психологии личности факультета психологии МГУ и «Школы антропологии будущего» РАНХиГС. Они будут отвечать на звонки, выслушивать собеседников и давать советы. Горячая линия создана прежде всего для одиноких людей и мам, остающихся дома с детьми и продолжающих работать на удаленке. Телефон психологической помощи работает ежедневно с 9 часов утра до 18 часов вечера.

- На связистах в сегодняшней ситуации лежит большая ответственность – сохранить стабильную работу своих сетей, которые испытывают сейчас серьезную нагрузку. Люди стали чаще и больше общаться из дома как в интернете, так и по домашнему телефону. Разговоры «по душам» в этот непростой период становятся важной, а для некоторых единственной психологической поддержкой, - рассказывает коммерческий директор Московского региона МТС Алексей Назаров. - Мы надеемся, что горячая линия психологической поддержки поможет многим москвичам легче пережить этот период.

Работа горячей линии «Помогаем быть дома» основана на полной конфиденциальности, анонимности и толерантности. Психологи готовы выслушать и помочь москвичам, оказавшимся в любой ситуации и жизненных обстоятельствах. Как показывает практика, чаще всего тем, кто звонит в службу психологической помощи, не хватает простого человеческого общения, им нужно выговориться и получить в ответ поддержку и тепло. Но есть и более сложные случаи, когда люди из-за недостатка общения и необходимости оставаться в четырех стенах действительно доходят до отчаяния. В такие моменты именно помощь профессиональных психологов оказывается незаменимой и порой спасает не только души, но и человеческие жизни.

- Сегодня каждый из нас пытается внести посильный вклад в решение сложной ситуации, в которой мы оказались. Психологи могут помочь отыскать адекватные способы справиться с особыми проблемами, которые возникают в ситуации пандемии, - комментирует член-корреспондент Российской академии образования, профессор факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Галина Солдатова. - Мы все иногда нуждаемся в психологической поддержке, в кризисные периоды мы нуждаемся в ней чаще, чем обычно. И в этом нет ничего предосудительного или странного. Вместе мы преодолеем все трудности.

Период социальной изоляции особенно тяжело дается одиноким пожилым людям. По данным московского департамента труда и соцзащиты, в столице проживает 1,8 миллиона людей старше 65 лет. При этом 20% из них живут одни, без детей и внуков. В отличие от молодежи, которая во время карантина уходит в виртуальную реальность, многие пенсионеры не в ладах с интернетом. Для них домашний телефон становится единственным способом общения и возможностью поговорить с друзьями и близкими. Неудивительно, что, по данным МГТС, количество звонков по городским домашним телефонам за последнюю неделю увеличилось на 10% - москвичи ищут общения и моральной поддержки

КУДА ПОЗВОНИТЬ?

Телефон горячей линии психологической помощи «Помогаем быть дома» - +7(495) 609-87-02.

Режим работы: с 9-00 до 18-00.

Все звонки на горячую линию с московских городских телефонов бесплатны.