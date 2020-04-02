Новая бесплатная онлайн-школа открылась в Москве

2 Апр 2020 2020-04-02T10:32:06+03:00

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В Москве открылась новая бесплатная онлайн-школа. Чтобы посещать в ней уроки, нужны только компьютер и смартфон с выходом в интернет. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Он добавила, что занятия в школе проходят каждый день по будням с 09:00 до 14:00. Благодаря этим занятиям школьники получат возможность подтянуть знания по любому предмету, а также лучше подготовиться к экзаменам.

«В условиях непростой эпидемиологической ситуации нам удалось в считанные дни мобилизовать методические ресурсы и наработки Центра педагогического мастерства и за неделю запустить полноценную онлайн-школу», — цитирует Ракову РИАМО.

Сообщается, что платформа предоставляет видеоуроки более чем по 15 школьным предметам. На этой неделе сервис работает только по московскому времени, а уже с 6 апреля заниматься в онлайн-школе смогут ученики из любого региона России.

Уроки для новой онлайн-школы подготовили лучшие учителя, а также студенты – бывшие победители олимпиад. Присоединиться к обучению могут школьники с 5 по 11 классы, ежедневно для них будут проводиться до шести занятий с перерывами, пишет Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU