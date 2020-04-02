2020-04-02T13:47:20+03:00
Происшествия

В Москве шеф-повар и менеджер ресторана набросились друг на друга с кулаками

Теперь в ситуации разбирается полиция
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В московском ресторане подрались сотрудникиВ московском ресторане подрались сотрудникиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В одном из столичных ресторанов произошла потасовка между менеджером заведения и шеф-поваром. Причиной конфликта стал карантин в заведении, и сотрудники не смогли поделить территорию.

Все произошло 1 апреля. Заведение было закрыто для посетителей, но менеджер находился на рабочем месте. 58-летний шеф-повар из Перу пришел в заведение, чтобы забрать свои вещи, но столкнулся с коллегой.

Менеджер наотрез отказался пускать в помещение перуанца, сославшись на карантин, но шеф-повар никак не хотел соглашаться с доводами коллеги.

В итоге мужчины сцепились между собой. В руках у 20-летнего менеджера появился газовый баллончик, и молодой человек тут же распылил его в лицо шеф-повару. В свою очередь перуанец рассек обидчику бровь.

Мирно решить конфликт так и не удалось и оба участника решили вызвать полицию. Теперь в случившемся разбираются стражи порядка, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Москва привлекла частные лаборатории к проведению тестов на коронавирус
В Москве шеф-повар и менеджер ресторана набросились друг на друга с кулаками
Москвичам в самоизоляции помогут психологи
Новая бесплатная онлайн-школа открылась в Москве
На звонки москвичей будут отвечать психологи МГУ и РАНХиГС
Сергей Собянин рассказал, что в борьбу с короновирусом включились частные клиники Москвы
В Москве как и в ряде стран введут штрафы за нарушение режима самоизоляции
Будем на связи: 5 советов от МТС как управлять услугами, не выходя из дома
Парки Подмосковья подготовили онлайн-мероприятия
СК Москвы проверит сообщение об отравлении двухлетнего ребенка психотропами
Синоптики рассказали о погоде в начале апреля
В Москве рабочий утонул в ванной
В Москве началось тестирование мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина
Погода в Москве на 1 апреля 2020 года: сильный ветер, дождь и +5 градусов