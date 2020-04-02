В Москве шеф-повар и менеджер ресторана набросились друг на друга с кулаками

2 Апр 2020 2020-04-02T13:47:20+03:00

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В одном из столичных ресторанов произошла потасовка между менеджером заведения и шеф-поваром. Причиной конфликта стал карантин в заведении, и сотрудники не смогли поделить территорию.

Все произошло 1 апреля. Заведение было закрыто для посетителей, но менеджер находился на рабочем месте. 58-летний шеф-повар из Перу пришел в заведение, чтобы забрать свои вещи, но столкнулся с коллегой.

Менеджер наотрез отказался пускать в помещение перуанца, сославшись на карантин, но шеф-повар никак не хотел соглашаться с доводами коллеги.

В итоге мужчины сцепились между собой. В руках у 20-летнего менеджера появился газовый баллончик, и молодой человек тут же распылил его в лицо шеф-повару. В свою очередь перуанец рассек обидчику бровь.

Мирно решить конфликт так и не удалось и оба участника решили вызвать полицию. Теперь в случившемся разбираются стражи порядка, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU