2020-04-02T14:48:54+03:00
Общество

Москва привлекла частные лаборатории к проведению тестов на коронавирус

Правительство столицы заключило договор на проведение исследований
Ксения БОГДАНОВА
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К исследованию тестов на коронавирус подключились частные лаборатории.К исследованию тестов на коронавирус подключились частные лаборатории.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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К исследованию анализов на коронавирус подключились частные лаборатории Москвы. Правительство столицы заключило соглашение с лабораторией «Гемотест», которая будет проверять тесты для больниц и клиник города. Совместными усилиями в Москве проводится уже более 10 тысяч исследований в сути. Об этом 2 апреля сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, лаборатория «Гемотест» будет работать оперативно и выполнять каждое исследование в течение суток.

- Мы заключили соглашение с лабораторией «Гемотест», по которому частная компания начинает проводить анализы на коронавирусную инфекцию для московских пациентов. Очень важно то, что лаборатория будет выполнять анализ в течение суток. Такое ускоренное тестирование усилит мощности городских лабораторий и позволит нам качественнее выявлять заболеваемость среди москвичей, - подчеркнула вице-мэр. - Совместно уже проводится более 10 тысяч исследований в сутки.

Результаты тестов частная лаборатория «Гемотест» будет заносить в специальный реестр - информационную систему, в которой хранятся направления и результаты анализов на COVID-19. Правительство Москвы сейчас рассматривает для сотрудничества и другие частные лаборатории, выразившие готовность проводить исследования на коронавирус.

Столица мобилизует все имеющиеся медицинские мощности: к борьбе с вирусом привлечены не только федеральные и региональные, но и частные клиники. Об этом 1 апреля рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас пациентов с коронавирусной инфекцией принимают отделения в восьми городских больницах. Плюс в Новой Москве полным ходом идет строительство новой инфекционной клиники на 500 мест. Помимо этого городской Департамент здравоохранения планирует отдать под госпитали для лечения больных коронавирусом корпуса еще в нескольких московских больницах, а также перепланировать несколько стационаров.

Врачи и медсестры, которые сегодня трудятся в отделениях для пациентов с коронавирусной инфекцией, получают ежемесячные надбавки к заработной плате. Зарплаты врачей увеличены на 70 тысяч в месяц, средний медицинский персонал получает прибавку в 50 тысяч рублей в месяц, младший медперсонал и другие сотрудники – 30 тысяч рублей.

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