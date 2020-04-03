Серийного вора задержали в Наро-Фоминске

3 Апр 2020 2020-04-03T12:57:42+03:00

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Сотрудники полиции задержали в подмосковном Наро-Фоминске серийного вора, который похищал электроинструменты у жителей поселка. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

На кражу личных вещей пожаловался местный житель. Он рассказал, что у него из постройки на Пионерской улице похитили дорогую технику. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 20-летний местный житель. Полицейскими установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления, а именно кражи электроинструментов из гаража в том же поселке. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Молодого человека уже задержали, возбуждено уголовное дело о краже. Вору грозит до 10 лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU