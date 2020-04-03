В столице начала работать система мониторинга больных COVID-19

3 Апр 2020 2020-04-03T15:15:16+03:00

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В Москве заработала система контроля «Социальный мониторинг» за больными коронавирусом. Пациентов с легкой формой заболевания не госпитализируют, а оставляют лечиться на дому. Для того, чтобы убедиться, что они не нарушают карантин, вводится система мобильного мониторинга.

- В столице в соответствии с указом мэра Москвы впервые начали использовать технологии социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые выбрали лечение в домашних условиях. Для этого используются различные технологии определения геолокации, - рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

Сегодня, 3 апреля первым пациентам с COVID-19 выдали смартфоны, на которых установлено приложение «Социальный мониторинг». Используя систему геолокации, телефон будет передавать данные о местонахождении человека во время карантина.

- При этом фиксируется не трек перемещения, а исключительно факт покидания адреса самоизоляции, которое пользователь указал в своей анкете. Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. В случае нарушения карантина приложение будет уведомлять об этом оперативный штаб. Нарушивший карантин пациент будет госпитализирован, - отметили в департаменте.

Как подчеркнули в столичном ведомстве, программа контроля «Социальный мониторинг» предназначена только для носителей коронавируса.

- Использовать его для всех жителей Москвы не планируется. Все данные, которые пользователь передает приложению, регламентированы соглашением, которое пациент подписывает, выбирая лечение на дому, - отметили представители ведомства. - Они хранятся на серверах департамента информационных технологий, которые расположены на территории России, а после окончания карантина уничтожаются.

Продумана и система вручения смартфона: их будут раздавать бесконтактным способом. В оставленном у двери курьером пакете также будет памятка о том, как пользоваться приложением. Система регистрации в «Социальном мониторинге» сделана максимально простой. При этом установить на смартфон другие программы пациенты не могут. Звонки также заблокированы: связаться по телефону можно только с экстренными службами и сотрудниками call-центра «Социальный мониторинг», которые помогут решить технические вопросы. Для вызова экстренных служб нужно нажать кнопку SOS.

Смартфоны для больных коронавирусом городу бесплатно предоставили несколько коммерческих компаний. После того, как пациента признают здоровым и выписывают, он обязан вернуть телефон. Технологии мониторинга по геолокации уже используются в зарубежных странах, где коронавирус появился гораздо раньше, и они доказали свою эффективность.

- Современные технологии помогают городу мгновенно получать сигнал о том, что пациент с коронавирусом, который обязан лечиться дома, нарушает карантин и подвергает опасности жизнь и здоровье других горожан, - рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Напомним, 2 апреля мэр столицы Сергей Собянин подписал указ об обязательном электронном мониторинге местоположения лиц, зараженных коронавирусной инфекцией, а также членов их семей, проживающих вместе с ними.