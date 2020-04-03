2020-04-03T16:46:29+03:00
Общество

Исследование: Почти 70% москвичей соблюдают режим самоизоляции

За последнюю неделю в столице вырос объем потребления домашнего интернета
Ксения БОГДАНОВА
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Большинство жителей столицы - почти 70% - соблюдают режим самоизоляции. Об этом говорят данные мобильного оператора МТС. Крупнейший российский провайдер провел исследование нагрузки на системы связи и выяснил, что 68% абонентов за последнюю неделю не меняли своего местоположения. При этом более 95% времени они проводили в зоне действия одной базовой станции.

Оставаясь дома, люди потребляют больше интернет-трафика, особенно в «спальных» районах столицы. Кроме того, вырос голосовой трафик мобильной связи.

- Сравнение потребления услуг связи в понедельник 30 марта 2020 года и в понедельник 2 марта 2020 года демонстрирует, в частности, существенный рост трафика в «новой» Москве и других отдаленных от центра районах, _ сообщается в исследовании. - Объем передачи голосового трафика этих районах увеличился на 34%, объем мобильной передачи данных - на 20%. В частности, в Троицком административном округе люди стали разговаривать по мобильному телефону на 73% больше, в Зеленоградском - на 23%, в Новомосковском - на 22%. Троицкий округ также стал рекордсменом в Москве по росту объема мобильной передачи данных - он вырос за месяц на 62%.

Увеличился и объем фиксированного интернет-трафика — он вырос примерно на 40%. Как отмечает оператор, трафик увеличился за счет видеоконференций, поскольку многие москвичи сейчас работают дистанционно на дому, а также за счет просмотров онлайн-видео. Видео из интернета смотрят дети - для них это и развлечение, и образование, например, онлайн-уроки. По вечерам трафик увеличивается за счет взрослых, которые включают фильмы и сериалы.

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