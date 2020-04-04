Эксперт отметил готовность столицы к запуску системы умного контроля за режимом самоизоляции

4 Апр 2020 2020-04-04T16:00:25+03:00

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Столица технически готова к запуску системы умного контроля за соблюдением режима самоизоляции. Но будут ли в Москве вводится спецпропуска, зависит в первую очередь от сознательности и поведения самих горожан. Об этом 4 апреля заявил директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

- Москва технически готова к тому, чтобы запустить систему умного контроля за соблюдением режима самоизоляции. Мы видим, что подобные системы уже реализованы в зарубежных странах, в таких как Индия, Китай, Кипр. Думаю, что для Москвы это было совсем не сложно реализовать технически. Но то, что мы сейчас наблюдаем в социальных сетях, видим нагрузку на стриминговые сервисы, как мне кажется, говорит о том, что москвичи действительно соблюдают самоизоляцию. Видимо, это связано не столько с требованиями мэра Москвы и президента РФ, но и с желанием людей как можно скорее перейти из режима онлайн в режим офлайн, - рассказал Гребенников в интервью Агентству городских новостей «Москва».

По словам эксперта, столица является лидером в сфере внедрения новейших цифровых технологий не только в России, но и в мире. И вопрос внедрения в Москве режима спецпропусков зависит не столько от технических возможностей, сколько от корректности поведения горожан.

- Москва в принципе один из самых инновационных городов не только в России, но и в мировом масштабе. В нашей столице реализовано множество решений, - отметил Гребенников. - Нужно ли это вводить? По-честному, это зависит от нас с вами, от жителей Москвы, которые либо будут соблюдать, либо не будут соблюдать режим изоляции, насколько корректно мы будем себя вести.

Напомним, 4 апреля столичный департамент информационных технологий сообщил, что Москва технически полностью готова к запуску режима спецпропусков. Пока что его введение не требуется, однако в случае необходимости умный контроль может заработать в любой момент. Ранее 2 апреля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что введение режима специальных пропусков в Москве откладывается. Однако при условии ухудшения эпидемиологической обстановки городе или в случае массового нарушения москвичами режима самоизоляции умный контроль за местоположением жителей столицы все-таки будет введен.

Для того, чтобы ввести в городе систему специальных пропусков, Правительству Москвы нужно будет опубликовать соответствующий нормативный акт. После этого москвичи смогут получать из дома специальные коды. При этом горожане по-прежнему смогут передвигаться по столице пешком, на общественном или личном транспорте, просто нужно будет поставить город в известность о выходе из дома и иметь при себе код. Выходить из квартиры по-прежнему можно только для того, чтобы купить продукты в магазине, лекарства в аптеке, обратиться за медицинской помощью или отправиться на работу - для этого потребуется код. А вот вынести мусор или погулять возле дома с собакой можно будет и без кода. Предполагается, что получать спецпропуска горожане будут через личный кабинет на сайте mos.ru или на мобильный телефон.

Системы контроля за соблюдением режима самоизоляции уже начали действовать в некоторых регионах России. Со 2 апреля жители Нижегородской области могут покидать дома только по QR-кодам. А в Татарстане ввели спецпропуска посредством смс-сообщений. Получать такие сообщения можно два раза в день, при этом каждый выход ограничивается одним часом.