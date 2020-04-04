2020-04-04T17:01:08+03:00
Общество

Эксперт в области SMS-мониторинга рассказал о зарубежном опыте контроля режима самоизоляции

Система спецпропусков уже действует на Кипре и в других странах
Ксения БОГДАНОВА
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За соблюдением режима самоизоляции в странах, где уже введена система контроля, следят мобильные операторы.За соблюдением режима самоизоляции в странах, где уже введена система контроля, следят мобильные операторы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Москве введение режима спецпропусков пока отложено, однако при необходимости он может быть запущен в любой момент. Между тем, системы контроля за соблюдением самоизоляции уже действуют в нескольких странах – например, в Индии и КНР. По словам эксперта по международному опыту внедрения sms-мониторинга Тачата Игитяна, такой режим уже успешно зарекомендовал себя на Кипре. Основатель destream.net, рассказал, что жителям островного государства пропуска выдаются в виде sms-вопросов.

- Я сейчас нахожусь на Кипре, и тут у нас эта система (контроля за соблюдением правил самоизоляции – Ред.) принята и, по-моему, действует. У нас есть короткий SMS-номер, куда нужно отправить цифру с причиной выхода из дома, приходит в ответ обратное SMS, где написано, что разрешаем выходить на адекватное количество времени, - рассказал Тачат Игитян Агентству городских новостей «Москва».

По словам международного эксперта, Москва технически готова перейти на режим спецпропусков, и лично он полностью поддерживает введение в российской столице системы контроля за изоляцией.

- В той ситуации, которая сейчас, сложной, я за то, чтобы ввели систему контроля за соблюдением правил самоизоляции, чтобы народ перестал на шашлыки ходить, гулять, потому что не все серьезно относятся к ситуации, - отметил Тачат Игитян. - В Москве можно сделать, везде можно сделать.

Ранее, 2 марта мэр Сергей Собянин заявил, что введение спецпропусков в Москве откладывается. Глава правительства Москвы отметил сознательность горожан, остающихся дома во время эпидемии коронавируса. При этом он подчеркнул, что если случаи нарушения режима самоизоляции все-таки будут, а также если эпидемиологическая обстановка в городе ухудшится, мэрия вернется к вопросу о введении контроля за местоположением жителей. Департамент информационных технологий столицы сообщил 4 апреля, что Москва технически готова к тому, чтобы в любой момент запустить умную систему контроля за соблюдением самоизоляции.

В случае, если правительство Москвы решить ввести спецпропуска, жители столицы начнут получать специальные коды в виде комбинации букв и цифр, разрешающие выходить из дома. Предполагается, что рассылать их будут через личные кабинеты на портале mos.ru и по телефону. При этом москвичи смогут по-прежнему передвигаться по городу пешком, на общественном или личном транспорте – просто при этом им нужно будет ставить власти в известность о цели выхода из дома и всегда иметь при себе код.

Ранее в Москве заработала система «Социальный мониторинг»: она отслеживает местонахождение больных коронавирусом, проходящих лечение на дому. Пациенты получают в свое распоряжение смартфоны с предустановленным приложением, которое контролирует их передвижение через геолокацию. Если пациент нарушает режим самоизоляции, приложение информирует об этом ответственные службы, и нарушителя немедленно госпитализируют. Таким образом система «Социальный мониторинг» помогает избежать распространения инфекции в условиях эпидемии коронавируса.

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