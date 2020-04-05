2020-04-05T11:59:56+03:00
Общество

Мужчину на Патриарших задержали из-за невыполнения законных требований полиции

Его несколько раз попросили покинуть сквер, но он игнорировал просьбы полицейских и вступил с ними в словесную перепалку
Ася КУЗНЕЦОВА
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Задержаный на Патриа­рших прудах не выпо­лнил законных требов­аний полицииЗадержаный на Патриа­рших прудах не выпо­лнил законных требов­аний полицииФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах, задержали за невыполнение законных требований полиции, сообщили представители пресс-службы Главного управления МВД по Москве.

В пресс-службе уточнили, что по указу мэра "О введении режима повышенной готовности", в городе нельзя посещать парки и зоны отдыха до 1 мая. Мужчина долго гулял в сквере с собакой. Патрулировавшие полицейские несколько раз предупредили его о том, что нарушает правила режима самоизоляции.

- На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными, - сказано в сообщении.

В МВД также отметили, что мужчину задержали и доставил в ОМВД Хамовники, поскольку он игнорировал законные требования полиции и вступил с ними в словесную перепалку. Его собаку забрала жена задержанного.

После задержания он несколько часов отказывался называть полицейским свои данные.

Сотрудники составили в его отношении административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

Ранее сайт kp.ru сообщал, что задержанного мужчину зовут Иисус Воробьёв.

Задержание мужчины по имени Иисус на Патриарших прудах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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