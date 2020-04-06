2020-04-06T17:00:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Подольске к открытию готовится инфекционная больница

В здании проведена перепланировка, устанавливается медоборудование
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье готовится к открытию инфекционная больницаВ Подмосковье готовится к открытию инфекционная больницаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В подмосковном Подольске заершены работы по перепрофилированию детской областной больницы в инфекционный центр для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минстроя. В ведомстве добавили, что в настоящее время ведутся последние подготовительные работы перед открытием.

«Инфекционная больница готовится к открытию. Ведется поставка и монтаж необходимого медицинского оборудования, уборка помещений», - цитирует главу Минстроя Владимира Локтева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В здании проведена полная перепланировка внутренних помещений. Зоны разделены на инфекционную, где будут находиться пациенты с коронавирусом, и «открытую». Также в больнице создана возможность организации закрытых боксов с индивидуальной вентиляцией.

Больница расположена на Варшавском шоссе. Ее общая площадь составляет почти пять тысяч квадратных метров. Полная реконструкция здания заняла около двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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