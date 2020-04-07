Погода в Москве на 7 апреля 2020 года: +17 и без осадков

7 Апр 2020 2020-04-07T07:12:33+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 7 апреля 2020 года

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Погода в Москве на 7 апреля 2020 года предвещает жителям столицы тепло и солнце, правда лишь временами. Иногда небо все же будут затягивать облака, но осадков не ожидается.

Днем воздух прогреется до +10..+12 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до +2..+4. Минусовые показатели ожидаются лишь в четверг.

Ветер западного и юго-западного направлений движения разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление сильно повышено и составляет 761 миллиметр ртутного столба. Согласно данным Гидрометцентра России, ситуация нормализуется лишь к 9 апреля.

Как писал сайт kp.ru, ранее синоптики дали прогноз погоды сразу на весь месяц. Они считают, что апрель будет теплым практически на территории всей страны. Во всяком случае показатели будут находиться в пределах климатических норм или чуть выше.

ИСТОЧНИК KP.RU