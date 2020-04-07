Погода в Москве на 7 апреля 2020 года: +17 и без осадков
Погода в Москве на 7 апреля 2020 года предвещает жителям столицы тепло и солнце, правда лишь временами. Иногда небо все же будут затягивать облака, но осадков не ожидается.
Днем воздух прогреется до +10..+12 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до +2..+4. Минусовые показатели ожидаются лишь в четверг.
Ветер западного и юго-западного направлений движения разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление сильно повышено и составляет 761 миллиметр ртутного столба. Согласно данным Гидрометцентра России, ситуация нормализуется лишь к 9 апреля.
Как писал сайт kp.ru, ранее синоптики дали прогноз погоды сразу на весь месяц. Они считают, что апрель будет теплым практически на территории всей страны. Во всяком случае показатели будут находиться в пределах климатических норм или чуть выше.
ИСТОЧНИК KP.RU
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