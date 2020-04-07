В Москве семерых больных COVID-19 оштрафовали за нарушение карантина
В понедельник семь больных коронавирусной инфекцией были оштрафованы в российской столице за нарушение режима изоляции, сообщают в Объединении административно-технических инспекций Москвы.
- Правоохранительные органы зафиксировали сразу семь случаев нарушение карантина больными коронавирусной инфекцией в Москве. То, что граждане самовольно покинули свои дома, было установлено с помощью технических средств, - говорится в сообщении.
В столице при обнаружении у человека коронавируса ему разрешают лечиться дома и оставаться на самоизоляции, если заболевание протекает в легкой форме. Пациенты оформляют для этого специальное согласие, в ходе чего им разъясняют правила прохождения лучения и карантина на дому.
- Несмотря на эти разъяснения, жители Москвы все равно нарушили карантин, подвергнув здоровью жизни и здоровье окружающих, - отметили в Объединении инспекций.
Правонарушителей доставили в специально оборудованные под больных с коронавирусом обсервационные центры в Царицыно и Крылатском. Именно там они продолжат лечение после уплаты штрафы. Нарушителей выявили с помощью видеофиксации.
-При оформлении документов они согласились, что их данные будут храниться в системе, по этим данным и было обнаружено, что они выходили на улицу. У двоих из семи нарушителей после помещения в центры состояние резко ухудшилось, - сообщил глава контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что российское министерство здравоохранением сформировало систему с базой данных о заболевших коронавирусом россиянах, больных пневмонией и контактировавших с ними людей.
Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»