В Москве семерых больных COVID-19 оштрафовали за нарушение карантина

7 Апр 2020 2020-04-07T10:24:54+03:00

За нарушение карантина в столице наказали еще семь больных коронавирусом Фото: REUTERS

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В понедельник семь больных коронавирусной инфекцией были оштрафованы в российской столице за нарушение режима изоляции, сообщают в Объединении административно-технических инспекций Москвы.

- Правоохранительные органы зафиксировали сразу семь случаев нарушение карантина больными коронавирусной инфекцией в Москве. То, что граждане самовольно покинули свои дома, было установлено с помощью технических средств, - говорится в сообщении.

В столице при обнаружении у человека коронавируса ему разрешают лечиться дома и оставаться на самоизоляции, если заболевание протекает в легкой форме. Пациенты оформляют для этого специальное согласие, в ходе чего им разъясняют правила прохождения лучения и карантина на дому.

- Несмотря на эти разъяснения, жители Москвы все равно нарушили карантин, подвергнув здоровью жизни и здоровье окружающих, - отметили в Объединении инспекций.

Правонарушителей доставили в специально оборудованные под больных с коронавирусом обсервационные центры в Царицыно и Крылатском. Именно там они продолжат лечение после уплаты штрафы. Нарушителей выявили с помощью видеофиксации.

-При оформлении документов они согласились, что их данные будут храниться в системе, по этим данным и было обнаружено, что они выходили на улицу. У двоих из семи нарушителей после помещения в центры состояние резко ухудшилось, - сообщил глава контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что российское министерство здравоохранением сформировало систему с базой данных о заболевших коронавирусом россиянах, больных пневмонией и контактировавших с ними людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU