2020-04-07T15:17:34+03:00
Общество

Вертолетная площадка для аэротакси появится в районе Коммунарки

Москвичи смогут за 7-15 минут добраться в аэропорт, а за три часа – в Санкт-Петербург
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Месторасположение вертолетной площадки обеспечит хорошую транспортную доступность. Фото: mos.ruМесторасположение вертолетной площадки обеспечит хорошую транспортную доступность. Фото: mos.ru
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Первая в Новомосковском округе вертолетная площадка для аэротакси появится рядом со станцией метро «Прокшино» Сокольнической линии.

- Соответствующее соглашение уже подписано, - сказал руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Компания «А101» начала строительство офисно-торгового центра с прямым выходом из метро «Прокшино». На крыше создадут вертолетную площадку. Здесь разместится вертолетный центр «Аэросоюз-Прокшино».

- Можно будет за 7 минут добраться до аэропорта Домодедово, за 15 минут – до Шереметьево и за три часа – до Санкт-Петербурга, - рассказали в Департаменте строительства Москвы.

Месторасположение вертолетной площадки обеспечит хорошую транспортную доступность. Здесь выезд на трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, а также на строящуюся дорогу Мамыри-Пенино-Шарапово.

В Новой Москве вертолетные площадки есть, но они предназначены для пожарных и медицинских операций. Так, вертолеты могут в любое время суток могут приземлиться в Чернецком, Ярцево, Васюнино, Вороново, Щапово и на Киевском.

- Троицкий округ более удален от старых границ Москвы. В перспективе может появиться около 50 вертолетных площадок, – считает Владимир Жидкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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