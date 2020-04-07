Вертолетная площадка для аэротакси появится в районе Коммунарки
Первая в Новомосковском округе вертолетная площадка для аэротакси появится рядом со станцией метро «Прокшино» Сокольнической линии.
- Соответствующее соглашение уже подписано, - сказал руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
Компания «А101» начала строительство офисно-торгового центра с прямым выходом из метро «Прокшино». На крыше создадут вертолетную площадку. Здесь разместится вертолетный центр «Аэросоюз-Прокшино».
- Можно будет за 7 минут добраться до аэропорта Домодедово, за 15 минут – до Шереметьево и за три часа – до Санкт-Петербурга, - рассказали в Департаменте строительства Москвы.
Месторасположение вертолетной площадки обеспечит хорошую транспортную доступность. Здесь выезд на трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, а также на строящуюся дорогу Мамыри-Пенино-Шарапово.
В Новой Москве вертолетные площадки есть, но они предназначены для пожарных и медицинских операций. Так, вертолеты могут в любое время суток могут приземлиться в Чернецком, Ярцево, Васюнино, Вороново, Щапово и на Киевском.
- Троицкий округ более удален от старых границ Москвы. В перспективе может появиться около 50 вертолетных площадок, – считает Владимир Жидкин.
ИСТОЧНИК KP.RU