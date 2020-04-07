Главврач больницы Реутова прокомментировал «нехватку» средств индивидуальной защиты в учреждении

7 Апр 2020 2020-04-07T15:23:52+03:00

Тема нехватки индивидуальных средств защиты для медиков часто обсуждается на фоне пандемии коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

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Тема нехватки индивидуальных средств защиты медиков часто появляется на фоне борьбы с коронавирусом. Недавно появились сообщения, что врачи больницы в подмосковном Реутове тоже сражаются с вирусом буквально голыми руками.

Главный врач ЦГКБ Реутова Гарик Хачатрян возмущен такими заявлениями и называет их провокацией. Видеообращение, на котором медики говорят о нехватке средств защиты не имеет никакого отношения к данному учреждению.

- На самом деле на кадрах — медработники Покровской больницы Санкт-Петербурга. Ее руководство уже дало комментарии на эту тему. Ситуацию, которая сейчас разворачивается вокруг реутовской больницы, считаю заранее спланированной, в тот момент, когда мы круглосуточно боремся за жизни пациентов в это непростое время, - заявляет медик.

Чтобы не быть голословным, главврач перечислят запасы, которые имеются в распоряжении больницы:

- защитные маски — 25 тысяч;

- респираторы 2 класса — 450 штук;

- респираторы 3 класса — 550 штук;

- многоразовые защитные костюмы — 12 штук;

- одноразовые защитные костюмы — 80 штук;

- одноразовые халаты — 1000 штук;

- очки — 130 штук.

- При необходимости правительство области и региональный Минздрав помогут учреждению. Но пока в этом нет необходимости, - пояснил медик телеканалу «360».

Ранее врач-вирусолог объяснила, почему в Москве среди заболевших коронавирусом так много людей до 45 лет. Примерно такую же тенденцию отмечают и в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU