В Москве около 1700 человек лечатся от коронавируса дома

7 Апр 2020 2020-04-07T17:13:29+03:00

Около 1700 человек в Москве проходят лечение от коронавируса на дому Фото: Shutterstock

У этих пациентов болезнь протекает в легкой форме

Изменить размер текста: A A

Около 1700 человек в Москве лечатся от коронавируса на дому. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По её словам, пациенты, у которых болезнь протекает в легкой форме, лечатся дома, в комфортной обстановке. Они могут в любой момент связаться с врачом по видеосвязи.

- Врачи круглосуточно находятся в доступе для консультаций с пациентом. С момента запуска проекта медики провели более 7 тысяч удаленных консультаций. В ходе консультации врачи пользуются электронной медицинской картой пациента и другими сведениями из ЕМИАС.. - приводит слова Раковой ТАСС.

С 23 марта для пациентов, которые лечатся на дому, стали доступны онлайн-консультации врачей. Медики могут оценить состояние больного и дать ему рекомендации. Для получения консультаций необходимо пройти регистрацию на специализированной платформе сайта департамента здравоохранения Москвы.

Напомним, на данный момент в России зафиксировано 7497 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 1154 человека, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU