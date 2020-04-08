Сбежавшие московские подростки вернулись домой

8 Апр 2020 2020-04-08T10:35:35+03:00

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Подростки, которые ранее сбежали в Москве из дома, забрав из дома 700 тысяч рублей, вернулись к семье и сожалеют о своём поступке.

- По имеющейся информации, инцидент действительно произошел... Сейчас дети находятся дома, с родителями: их жизни и здоровью ничего не угрожает. По словам родителей, ранее дети из дома никогда не убегали. Дети сожалеют о своем поступке, - рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, мальчик 13 лет и девочка 14 лет сбежали из дома вечером 5 апреля, взяв при этом с собой 700 тысяч рублей.

До этого они провели неделю в двухкомнатной квартире в самоизоляции с родителями и прабабушкой, но в воскресенье вечером неслышно сбежали из квартиры. Как только семья обнаружила пропажу детей, бабушка пошла проверять свои сбережения на похороны и не нашла их.

- Мы просто устали сидеть дома. Этот карантин задолбал, хотели одни пожить как нормальные люди, - объяснила полицейским Маша.

Она также рассказала, что деньги они забрали, чтобы купить себе айфоны и "надо же было на что-то жить".

ИСТОЧНИК KP.RU