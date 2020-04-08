2020-04-08T10:35:35+03:00
Общество

Сбежавшие московские подростки вернулись домой

Дети сказали, что сожалеют о своём поступке
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Москве брат и сестра, прихватив похоронные деньги прабабушки, сбежали из домаВ Москве брат и сестра, прихватив похоронные деньги прабабушки, сбежали из домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Подростки, которые ранее сбежали в Москве из дома, забрав из дома 700 тысяч рублей, вернулись к семье и сожалеют о своём поступке.

- По имеющейся информации, инцидент действительно произошел... Сейчас дети находятся дома, с родителями: их жизни и здоровью ничего не угрожает. По словам родителей, ранее дети из дома никогда не убегали. Дети сожалеют о своем поступке, - рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, мальчик 13 лет и девочка 14 лет сбежали из дома вечером 5 апреля, взяв при этом с собой 700 тысяч рублей.

До этого они провели неделю в двухкомнатной квартире в самоизоляции с родителями и прабабушкой, но в воскресенье вечером неслышно сбежали из квартиры. Как только семья обнаружила пропажу детей, бабушка пошла проверять свои сбережения на похороны и не нашла их.

- Мы просто устали сидеть дома. Этот карантин задолбал, хотели одни пожить как нормальные люди, - объяснила полицейским Маша.

Она также рассказала, что деньги они забрали, чтобы купить себе айфоны и "надо же было на что-то жить".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Московским пенсионерам на изоляции доставили дрова и уголь на дачи
Сбежавшие московские подростки вернулись домой
В Москве полицейские задержали таксиста с коронавирусом, нарушившего карантин
В Москве лже-таможенник сообщил о минировании аэропорта Внуково
В Москве около 1700 человек лечатся от коронавируса дома
В Химках откроется инфекционный центр на 200 мест
Главврач больницы Реутова прокомментировал «нехватку» средств индивидуальной защиты в учреждении
Вертолетная площадка для аэротакси появится в районе Коммунарки
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в ближайшую неделю
Пациентка с онкологией выпала с 8 этажа больницы и погибла
В Москве семерых больных COVID-19 оштрафовали за нарушение карантина
Погода в Москве на 7 апреля 2020 года: +17 и без осадков
В Подольске к открытию готовится инфекционная больница
В Москве школьница насмерть отравилась таблетками для выведения блох у животных
В интернет-магазинах Московской области запретили примерку товара
После реконструкции открылась станция Опалиха МЦД-2 «Курско-Рижский»
В Москве из-за режима самоизоляции скорректирована работа общественного транспорта
Погода в Москве на 6 апреля 2020 года: почти без осадков, температура +7
Мужчину на Патриарших задержали из-за невыполнения законных требований полиции
Собянин обязал все компании и учреждения обеспечить соцдистанцирование
Эксперт в области SMS-мониторинга рассказал о зарубежном опыте контроля режима самоизоляции
Эксперт отметил готовность столицы к запуску системы умного контроля за режимом самоизоляции
Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции
В Москве из-за коронавируса закрыли канатную дорогу до 1 мая