2020-04-08T13:03:45+03:00
Общество

Москва выделит федеральным клиникам 5 млрд рублей на перепрофилирование под коронавирус

Больницы готовятся к приему пациентов с COVID-19
Ксения БОГДАНОВА
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Больных с коронавирусной инфекцией принимают городские, федеральные и частные клиники.Больных с коронавирусной инфекцией принимают городские, федеральные и частные клиники.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Расположенные в Москве федеральные клиники получат 5 миллиардов рублей на перепрофилирование. Больницы подготовят к приему больных коронавирусной инфекцией: оборудуют палаты и реанимационные отделения, при необходимости в зданиях проведут ремонт, сообщается на сайте мэра Москвы. Часть выделяемой суммы пойдет на приобретение лекарств, средств медицинской защиты, аппаратов для кислородной вентиляции легких.

Дополнительные суммы будут выделены и на доплаты врачам, борющимся с пандемией коронавируса. Персонал перепрофилированных федеральных клиник, также, как и медики городских больниц, принимающие пациентов с COVID-19, будет получать надбавки. Ежемесячная доплата для врачей составляет 70 тысяч рублей, медперсонал среднего звена дополнительно получает по 50 тысяч рублей в месяц, младший медперсонал — 30 тысяч рублей.

Сейчас больных с коронавирусной инфекцией принимают городские, федеральные и частные клиники. В том числе клиника в Коммунарке, инфекционные больницы № 1 и 2, госпиталь на Шаболовке, детская ГКБ имени Башляевой, НИИ Склифосовского, ГКБ №67 имени Ворохобова (для лечение коронавируса там перепрофилировали новый перинатальный корпус) и ГКБ № 15 имени Филатова, Морозовская детская клиническая больница, детская инфекционная клиническая больница № 6 (для новорожденных), городская клиническая больница № 52. В Новой Москве полным ходом идет строительство новой инфекционной клиники на 500 мест. Предполагается, что в ближайшее время в столице будут задействованы около 20 тысяч коек для пациентов с COVID-19.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в борьбу с короновирусом включились и частные клиники Москвы. Столица задействует все имеющиеся медицинские можности, чтобы остановить распространение COVID-19.

- В эту работу включены как федеральные, так и региональные клиники, в том числе и частные медицинские организации, - подчеркнул мэр столицы. - Работа очень тяжелая, непростая. Непростая с точки зрения подготовки персонала, его морального настроя на сложную работу, перестройки самих помещений, логистики, передвижения пациентов, оснащения необходимым оборудованием. Тем не менее такая работа проводится практически круглые сутки.

Столица мобилизовала и частные клиники для исследования анализов на коронавирус. Так, московское правительство заключило договор с лабораторией «Гемотест», где проверяются тесты для больниц и клиник города. Как сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, преимущество лаборатории «Гемотест» - в оперативности: каждый тест на COVID-19 в ней обрабатывается в течение суток.

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