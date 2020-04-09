На станциях МЦК и МЖД появятся бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук
В скором времени в рамках профилактики коронаврусной инфекции на станциях МЦК и МЦД появятся бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук. Сейчас на объектах проводятся комплексные мероприятия по борьбе с вирусом. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.
Регулярно все станции обрабатываются специальными средствами, в течение дня проводится влажная уборка. Моют не только полы, но и стены, кассы, двери.
Особое внимание в общественном транспорте, а также на платформах и в вестибюлях уделяется дезинфекции поручней, ручек, дверей. Помимо этого установлены комплексы по обеззараживанию воздуха и была проведена дезинфекция вентиляционных систем, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Всех сотрудников МЦК и МЦД обеспечили средствами личной защиты. В марте и апреле им было выдано порядка девятнадцати тысяч масок и около десяти тысяч комплектов перчаток, передает Москва 24.
ИСТОЧНИК KP.RU