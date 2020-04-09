На станциях МЦК и МЖД появятся бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук

9 Апр 2020 2020-04-09T14:42:38+03:00

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В скором времени в рамках профилактики коронаврусной инфекции на станциях МЦК и МЦД появятся бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук. Сейчас на объектах проводятся комплексные мероприятия по борьбе с вирусом. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.

Регулярно все станции обрабатываются специальными средствами, в течение дня проводится влажная уборка. Моют не только полы, но и стены, кассы, двери.

Особое внимание в общественном транспорте, а также на платформах и в вестибюлях уделяется дезинфекции поручней, ручек, дверей. Помимо этого установлены комплексы по обеззараживанию воздуха и была проведена дезинфекция вентиляционных систем, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всех сотрудников МЦК и МЦД обеспечили средствами личной защиты. В марте и апреле им было выдано порядка девятнадцати тысяч масок и около десяти тысяч комплектов перчаток, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU