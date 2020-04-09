Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T17:55:28+03:00

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Московские кладбища ограничат доступ до конца периода самоизоляции: на время карантина они будут зарыты для посещений. Об этом сообщил Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте. Мэр Москвы попросил с пониманием отнестись к ситуации, отметив, что на Вербное Воскресенье, Пасху, Красную Горку и Радоницу многие горожане стараются обязательно навестить могилы близких и привести их в порядок после зимы.

- К сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно. Число заболевших короновирусом перевалило за 6 тысяч человек. В больницах умерло более тридцати человек, - написал Сергей Собянин. - Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ.

До конца периода самоизоляции на кладбищах будут только хоронить умерших, посещения будут запрещены. По словам Сергея Собянина, это ограничение нарушило и его планы — он собирался побывать на могиле мамы.

- Я сам в прошлом году похоронил маму, и тоже планировал на Вербное воскресение поехать к ней на могилу, - рассказал мэр. - И у большинства москвичей на кладбищах лежат кто-то из самых родных и близких. Поэтому прошу вас, дорогие мои, правильно понять мое решение. Сегодня я подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших.

Напомним, режим самоизоляции в Москве начался 30 марта: с этого дня все жители столицы обязаны оставаться дома и не покидать своих квартир без веских причин. Выходить можно только в магазин, аптеку, за медицинской помощью, если нужно вынести мусор, а также на прогулку с собакой, оставаясь в пределах 100 метров от дома. Кроме того, москвичам необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Для этого в магазинах и аптеках нанесена специальная разметка, помогающая посетителям держаться на необходимом расстоянии друг от друга. Все продавцы торговых точек работают в защитных масках.