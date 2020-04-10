В Люблино подросток устроил поножовщину, выясняя отношения

10 Апр 2020 2020-04-10T10:28:07+03:00

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В московском Люблино два молодых человека устроили драку. Молодые люди выясняли отношения, в итоге один из них попал в реанимацию.

Все случилось накануне у одного и подъездов. Так как драка произошла рядом с домом, то вся потасовка попала в объективы видеокамер. Сейчас полицейские разбираются в случившемся.

Источник в правоохранительных органах рассказал телеканалу «360», что пострадавший 1998 года рождения, а тот который нанес травмы – 17-ти лет.

Во время драки у подростка в руках оказался острый предмет, и он несколько раз ударил своего противника.

- В итоге пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом: проникающее колото-резаное ранение живота...— рассказал источник.

У него несколько ранений мягких тканей спины, левого бедра, левой подмышечной области, пальца правой кисти.

ИСТОЧНИК KP.RU