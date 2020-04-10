В Люблино подросток устроил поножовщину, выясняя отношения
В московском Люблино два молодых человека устроили драку. Молодые люди выясняли отношения, в итоге один из них попал в реанимацию.
Все случилось накануне у одного и подъездов. Так как драка произошла рядом с домом, то вся потасовка попала в объективы видеокамер. Сейчас полицейские разбираются в случившемся.
Источник в правоохранительных органах рассказал телеканалу «360», что пострадавший 1998 года рождения, а тот который нанес травмы – 17-ти лет.
Во время драки у подростка в руках оказался острый предмет, и он несколько раз ударил своего противника.
- В итоге пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом: проникающее колото-резаное ранение живота...— рассказал источник.
У него несколько ранений мягких тканей спины, левого бедра, левой подмышечной области, пальца правой кисти.
ИСТОЧНИК KP.RU