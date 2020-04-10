В Москве впервые организуют киберсубботник

10 Апр 2020 2020-04-10T12:40:50+03:00

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11 апреля в Москве впервые состоится киберсубботник. Он пройдет на нетворкинг-платформе «Цифрового делового пространства». Участникам предстоит виртуальную уборку своих гаджетов.

В рамках мероприятия москвичи проверят свои устройства на наличие антивирусов, почистят электронную почту от спама. Кроме того эксперты расскажут участникам об основах кибербезопасности. Начало мероприятия запланировано на 12:00.

«Наводить порядок в своем онлайн-пространстве не менее важно, чем устраивать генеральные уборки офлайн. Это особенно актуально в условиях массового перехода на удаленную работу, когда для сотрудников многих компаний корпоративное и личное пространство фактически соединились на домашних компьютерах», - цитирует руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина Москва 24.

Подключиться к необычному субботнику можно будет с компьютера, телефона ил планешета. Всех желающих научат, как защитить удаленное рабочее место и какие программы помогут предотвратить кражу корпоративной информации, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU