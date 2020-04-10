Ракова: В Москве растет число заболеваний коронавирусной пневмонией

10 Апр 2020 2020-04-10T13:56:41+03:00

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В Москве за последние дни резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19, по сравнению с прошлой неделей увеличилось в 2 раза. Большинству госпитализированных пациентов (85%) ставят диагноз «коронавирусная пневмония». Об этом сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тысяч случаев до 5,5 тысяч), - рассказала Анастасия Ракова. - Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе.

В стационарах столичных больниц сегодня лечатся 6,5 тысяч пациентов с COVID-19. Врачи предупреждают: пик эпидемии в Москве еще не достигнут, число заразившихся и заболевших будет расти. При этом большинство инфицированных COVID-19 в столице — это люди до 65 лет. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, самая многочисленная группа пациентов — жители столицы от 18 до 45 лет, они составляют 43 процента случаев. Второе место по заболеваемости занимают люди в возрасте от 46 до 65 лет (36,5 процентов). Людей старшего возраста, от 65 до 80 ле всего 11 процентов. Детей среди заболевших - 5,5 процентов.

То, что среди заболевших преобладают люди молодого возраста, эксперты объясняют дисциплинированностью старшего поколения. Московские пенсионеры более сознательны, чем молодежь, и строго соблюдают режим самоизоляции. Напомним, с 30 марта оставаться дома должны все жители столицы вне зависимости от возраста. Выходить из дома можно только в магазин, в аптеку, за медицинской помощью, чтобы вынести мусор или выгулять собаку.

Пациентов с коронавирусом в Москве сейчас принимают 13 федеральных, городских и частных стационаров. В том числе клиника в Коммунарке, инфекционные больницы № 1 и 2, госпиталь на Шаболовке, детская ГКБ имени Башляевой, НИИ Склифосовского, ГКБ №67 имени Ворохобова (для лечение коронавируса там перепрофилировали новый перинатальный корпус) и ГКБ № 15 имени Филатова, Морозовская детская клиническая больница, детская инфекционная клиническая больница № 6 (для новорожденных), городская клиническая больница № 52. В Новой Москве полным ходом идет строительство новой инфекционной клиники на 500 мест. Предполагается, что в ближайшее время в столице будут задействованы около 20 тысяч коек для пациентов с COVID-19. С 6 февраля после ремонта и перепрофилирования в столице открываются коронавирусные отделения еще в 15 стационарах.

Московские медики, работающие в коронавирусных отделениях, получают ежемесячные надбавки. Доплаты для врачей составляют 70 тысяч рубей в месяц, средний медперсонал получает дополнительно 50 тысяч рублей в месяц, младший медперсонал и остальные сотрудники больниц и клиник - 30 тысяч рублей.