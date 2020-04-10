Москва выделила гостиницы для отдыха медиков, борющихся с коронавирусом

10 Апр 2020 2020-04-10T15:36:39+03:00

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Столичные власти предоставили медперсоналу, борющемуся с коронавирусом, бесплатное проживание в комфортабельных отелях. Гостиницы расположены рядом с больницами и клиниками, принимающими пациентов с COVID-19. Как сообщил 10 апреля руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в гостиницах врачи и медсестры смогут отдохнуть или переночевать.

- Размещение медицинского персонала в московских отелях не только позволит оградить их родных и близких от риска заражения, минимизировав контакт с внешней средой, но и даст возможность врачам, санитарам и медсёстрам, борющимся с распространением коронавирусной инфекции, восстанавливать силы в комфортных условиях, - рассказал Немерюк. - Московские врачи сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Во многом благодаря их самоотверженной работе удаётся сдержать возникновение пиковой нагрузки на систему здравоохранения.

В столичных отелях для медиков создадут все условия, необходимые для полноценного отдыха. По словам Немерюка, московские гостиницы в условиях пандемии ответственно подошли к ситуации и выполняют все предписания санитарных служб, касающиеся безопасности в помещениях отелей. По решению Правительства Москвы гостиницам, принимающим у себя медицинский персонал, будут выделяться гранты из резервного фонда города. Отелям заплатят из расчета фактического количества медицинских работников и дней их проживания в гостинице.

В Москве на сегодняшний день зафиксировано 6,5 тысячи пациентов с коронавирусом. Эксперты предупреждают: столица пока не достигла пика заболеваемости, и число инфицированных будет продолжать расти. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на борьбу с коронавирусом мобилизовано более трети всего столичного медперсонала, это около 40 тысяч человек. Пациентов с коронавирусом в Москве сейчас принимают 13 федеральных, городских и частных стационаров. В Новой Москве полным ходом идет строительство новой инфекционной клиники на 500 мест. Предполагается, что в ближайшее время в столице будут задействованы около 20 тысяч коек для пациентов с COVID-19. С 6 февраля после ремонта и перепрофилирования в столице открываются коронавирусные отделения еще в 15 стационарах.

Ежедневно в столице делают более 15 тысяч тестов на коронавирус. По словам мэра столицы, исследования проводят федеральные, региональные и даже частные лаборатории. К борьбе с коронавирусом подключены не только федеральные и городские, но и частные клиники.

Для медицинского персонала, работающего с коронавирусными больными, введены ежемесячные доплаты к зарплате. Так, врачи получают дополнительно по 70 тысяч рублей. Добавка медперсонала среднего звена составляет 50 тысяч рублей. Младший медперсонал и все остальные сотрудники получают дополнительно по 30 тысяч рублей в месяц.