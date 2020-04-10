2020-04-10T21:26:35+03:00
Общество

В Москве из-за коронавируса приостановлено строительство.

Кроме того в столице временно ограничили работу большинства предприятий и организаций
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с серьезным ростом числа заболевших в Москве вводится ряд дополнительных запретов и ограничений, которые будут действовать С 13 по 19 апреля. Среди них приостановлено строительства в столице

На указанный период приостанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ. Исключение касается только строительства медицинских объектов. Кроме того продолжат работать непрерывные циклы в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

Как писал сайт kp.ru, Собянин также сообщил, на следующей неделе в Москве будут постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе пропускной режим введут для поездок на работу, на втором - для поездок куда-либо с другими целями, а на третьем, который введут в случае необходимости, будет необходим пропуск для передвижения внутри района.

Кроме того, на неделю прекращается деятельность большинства предприятий в Москве, перестанут действовать услуги кашеринга, а также водится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок, за исключением неотложных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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