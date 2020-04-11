С 13 апреля в Москве начнется оформление цифровых пропусков на проезд

11 Апр 2020 2020-04-11T21:14:51+03:00

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Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал, как будут оформляться цифровые пропуска для поездок по Москве и Московской области. Со среды, 15 апреля такой пропуск должен будет иметь каждый москвич, передвигающийся по столице и Подмосковью на любом виде транспорта – от метро, такси и электрички до личного автомобиля. Начинать оформление пропусков можно уже с понедельника, 13 апреля.

- Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта – мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте, - рассказал мэр столицы. - Пропускная система носит заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений. Проверять будем через соответствующие информационные системы и с помощью непосредственного контроля на дорогах и в общественном транспорте.

По словам мэра Москвы, получить цифровой пропуск можно будет на портале mos.ru. Он будет представлять собой специальный код, состоящий из букв и цифр. При этом процедура оформления пропуска будет очень простой, не сложнее заказа в интернет-магазине.

- Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые четыре знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов, - сообщил Сергей Собянин.

Для тех, кто по какой-то причине не может оформить пропуск на портале mos.ru, предусмотрена возможность получить код по телефону. Для этого нужно отправить sms на короткий номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77.

Пропускная система предусматривает три категории. Первая - пропуска для посещения медицинских учреждений, они будут действовать один день, при этом необходимо будет указать адрес конкретной больницы или поликлиники. Вторая категория – пропуска для тех, кто ездит на работу, Такие пропуска являются безлимитными и будут действовать до 30 апреля включительно. Третья категория – для личных поездок (в магазин, в аптеку, на вокзал и т. д.). Они будут действительны в течение суток, при этом получить такой пропуск можно будет не чаще двух раз в неделю.

Оформлять пропуска не требуется детям младше 14 лет, военнослужащим, представителям правоохранительных органов, судей и других лиц со служебными удостоверениями, если они совершают поездки в служебных целях.

Чтобы оформить проезд на личном автомобиле, в заявке нужно будет указать номер машины. А для поездок на метро или в любом другом общественном транспорте - номер карты «Тройка» или «Стрелка». Во время поездки москвичам и жителям области придется показать паспорт и цифровой пропуск в любом виде – распечатанным на бумаге или на экране телефона. Предъявлять документы и цифровой код необходимо по требованию должностных лиц, контролирующих передвижения граждан по городу.

Мэр столицы не исключил, что на первоначальном этапе могут возникнуть технические проблемы. Сергей Собянин попросил москвичей набраться терпения и пообещал, что система будет отлажена в кратчайшие сроки.