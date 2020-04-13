В столице запустили новый проект «Культурная Москва онлайн»

13 Апр 2020 2020-04-13T10:31:09+03:00

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В столице культурная жизнь продолжает развиваться в режиме онлайн. В городе стартовал новый крупный проект «Культурная Москва онлайн», которые объединяет в себе всевозможные направления: дистанционные лекции и экскурсии, онлайн-спектакли, шоу, концерты.

На одной интернет-площадке собраны развлекательные и познавательные мероприятия на любой вкус. На главной странице можно выбрать интересующих раздел из восьми областей: «Театр», «Музыка», «Музеи», «Кино», «Литература», «Шоу», «Экскурсии» и «Знания».

Кроме того пользователи могут выбрать вкладку #Москвастобой и перейти на сайт одноименного проекта, где собраны видеоматералы с различных городских культурных площадок, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Также онлайн-программу в период самоизоляции для москвичей подготовили городские парки. В социальных сетях и на сайтах усадеб, парков и зон отдыха появились виртуальные экскурсии и онлайн-прогулки. Полюбоваться природой, архитектурой и интерьерами, узнать историю мест можно на сайтах музея-усадьбы «Кусково», усадьбы Воронцово, музея-заповедника «Царицыно» и многих других, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU