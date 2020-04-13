Синоптики предупредили о сильных метелях и резких перепадах температуры

13 Апр 2020 2020-04-13T10:59:13+03:00

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Новая неделя в европейской части России начнется с потепления, но хорошая погода продержится всего один день. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Она добавила, что в понедельник, 13 апреля, температура воздуха может прогреться до плюс 12-17 градусов.

А вот со вторника снова начнется похолодание. Днем 14 апреля в регионе ожидается от плюс четырех до 9 градусов тепла, а в среду. 15 апреля, и вовсе 1-6 градусов выше ноля. Кроме того в ночь на среду ожидаются осадки, возможен мокрый снег и снег с дождем, передает «Российская газета».

В четверг температура воздуха останется примерно на том же уровне плюс 2-7 градусов тепла. А в пятницу в регионе придет небольшое потепление. Благодаря европейскому антициклону воздух прогреется до 8-14 градусов тепла. Осадков в эти дни не ожидается, однако ночи будут оставаться холодными, добавила синоптик.

ИСТОЧНИК KP.RU