В Москве женщина, нарушившая режим самоизоляции, напала на полицейского

13 Апр 2020 2020-04-13T12:45:17+03:00

Хулиганка вышла за пивом, а когда ее остановили, решила дать отпор стражам порядка

Изменить размер текста: A A

В Москве стражи порядка пожаловались на женщину, нарушившую режим добровольной самоизоляции. Москвичка вышла в магазин за пивом, а когда ее остановили и попросили вернуться домой – решила дать отпор стражам порядка.

Все произошло на улице 2-я Рощинская около дома № 11 11 апреля. Лейтенант полиции вместе и народный дружинник патрулировали территорию, когда обратили внимание на нарушительницу. В руках у нее была бутылка пива.

Стражи порядка попытались заговорить с жительницей, но диалога не сложилось. На обращение молодая женщина отреагировала очень эмоционально: в ход пошла нецензурная лексика, а затем и кулаки.

В итоге удар пришелся в висок полицейскому. После этого нарушительница бросила бутылку и попыталась убежать. Лейтенант бросился в погоню за обидчицей и предупредил, что если она не остановится добровольно, то будет применена физическая сила.

Москвичка оказалась не из тех, кто легко сдается. Стоило полицейскому взять ее за руку, как в ход снова пошли кулаки. Хулиганка несколько раз ударила стража порядка и сбила с головы фуражку.

В итоге женщину все же удалось утихомирить. Прибывший в подкрепление наряд полиции доставил нарушительницу в райотдел.

Личность хулиганки была установлена – по водительскому удостоверению удалось определить, что последняя проживает в районе Шаболовская. Теперь нарушительнице грозит ответственность за совершенный поступок, пишет телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU