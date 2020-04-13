Серийного вора и мошенника задержали в Шатуре
В подмосковной Шатуре сотрудники полиции задержали серийного вора. Мужчина подозревается в похищении гаджетов и велосипедов, а также в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.
По данным полиции, задержанный причастен, по меньшей мере, к четырем случаям кражи велосипедов. Кроме того мужчина обманом выманил у женщины деньги, обменяв их в темное время суток на купюры банка приколов.
«Кроме того, правонарушитель под предлогом осуществления звонка спрашивал у прохожих на улице мобильный телефон и, используя удобный момент, скрывался. Имеются основания полагать, что подобным образом он похитил три телефона. Также мужчина подозревается в совершении кражи автомобиля и грабежа из продуктового магазина», - приводит сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Полиция задержала подозреваемого по месту жительства. В отношении него возбуждены уголовные дела о краже, мошенничестве и грабеже. Сейчас подозреваемый находится под стражей, пишут «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU