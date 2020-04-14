2020-04-14T11:03:59+03:00
Москва

В Москве медикам автоматически открыли бесплатный доступ к городским парковкам

Это стало одной из мер поддержки работников коронавирусных стационаров
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Городские парковки в Москве стали бесплатными для медиковГородские парковки в Москве стали бесплатными для медиковФото: Иван ВИСЛОВ
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В Москве медицинские сотрудники, которые работают с коронавирусными пациентами, получили бесплатный доступ к городским парковкам. В сообщении столичного оперштаба по коронавирусу говорится, что этот процесс прошел в автоматическом режиме.

Списки врачей и медперсонала были переданы в департамент транспорта. В связи с этим самим медикам для получения бесплатной парковки дополнительно оформлять ничего не пришлось.

«Мы прекрасно понимаем, что основная нагрузка сейчас ложится на медицинских работников, и стараемся сделать все возможное, чтобы максимально облегчить и обезопасить им работу», — цитирует слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову РИАМО.

Она добавила, что бесплатные парковки для сотрудников городских коронавирусных стационаров стали одной из мер поддержки. Уточнить все вопросы и получить консультацию по парковкам врач могут по телефону: +7 (495) 870-72-95, передает Москва 24.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU

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