В Москве 18 священников и монахов заразились коронавирусом

14 Апр 2020 2020-04-14T11:10:48+03:00

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Тесты на коронавирус дали положительный результат уже у 18 священнослужителей Московской епархии. После получения результатов храмы начали закрывать на карантин.

«Конечно, да. Все закрыто, все опечатано. Ворота закрыты, храм закрыт, ключи у начальства, чтобы никаких мыслей не было, чтобы там что-то открыть», — цитирует представителя храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском телеканал «360».

В этом храме коронавирус подтвердился у батюшки. В храме Рождества отметили, что в настоящее время священнослужитель находится в больнице под наблюдением медиков, чувствует себя уже лучше и идет на поправку.

Отмечается, что остальные заразившиеся священники служили в Марьино, Алексеевском, Таганском, Метрогородке, Басманном, Перово, Свиблово, Коптево, Елохово, Тверском и Замоскворечье. Так, 11 апреля, kp.ru сообщал, что коронавирус выявили у протоиерея Алексия Муравейника из храма Иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

Добавим, что в настоящее время еще у 21 священнослужителя и монаха наблюдаются симптомы коронавирусной инфекции. Однако результаты их тестов пока не известны, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU