Москвичей предупредили о похолодании

14 Апр 2020 2020-04-14T13:10:52+03:00

Температура воздуха в ближайшие дни будет ниже климатической нормы

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Пришедшее в Москву похолодание задержится в столице надолго. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Начавшееся во вторник, 14 апреля, похолодание в столичном регионе задержится довольно надолго. Дело в том, что вызвавший его циклон выходит в северную часть Европейской России, где замедлит своё движение и будет находиться в этом регионе практически до начала третьей декады апреля», — цитирует синоптика RT.

Леус добавил, что ближайшие выходные, скорее всего, будут пасмурными, временами будут идти дожди. Не исключен в ближайшие дни и мокрый снег. Наиболее интенсивные осадки ожидаются 14, 16 и 18 апреля.

«Температурный фон по ночам будет опускаться до слабых заморозков. В дневные часы температура не будет превышать отметки в +4…+9 °С», - отметил метеоролог.

Он добавил, что установившаяся в городе погода на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Добавим, ранее синоптики сообщили, что минувшая ночь с 13 на 14 апреля стала самой теплой с начала 2020 года. Последний раз такая теплая ночь в городе была зафиксирована еще в конце октября 2019 года, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU