2020-04-14T13:10:52+03:00
Москва

Москвичей предупредили о похолодании

Температура воздуха в ближайшие дни будет ниже климатической нормы
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Москвичей предупредили о похолодании и осадкахМосквичей предупредили о похолодании и осадкахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Пришедшее в Москву похолодание задержится в столице надолго. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Начавшееся во вторник, 14 апреля, похолодание в столичном регионе задержится довольно надолго. Дело в том, что вызвавший его циклон выходит в северную часть Европейской России, где замедлит своё движение и будет находиться в этом регионе практически до начала третьей декады апреля», — цитирует синоптика RT.

Леус добавил, что ближайшие выходные, скорее всего, будут пасмурными, временами будут идти дожди. Не исключен в ближайшие дни и мокрый снег. Наиболее интенсивные осадки ожидаются 14, 16 и 18 апреля.

«Температурный фон по ночам будет опускаться до слабых заморозков. В дневные часы температура не будет превышать отметки в +4…+9 °С», - отметил метеоролог.

Он добавил, что установившаяся в городе погода на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Добавим, ранее синоптики сообщили, что минувшая ночь с 13 на 14 апреля стала самой теплой с начала 2020 года. Последний раз такая теплая ночь в городе была зафиксирована еще в конце октября 2019 года, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Москвичей предупредили о похолодании
В Москве 18 священников и монахов заразились коронавирусом
В Москве медикам автоматически открыли бесплатный доступ к городским парковкам
Серийного вора и мошенника задержали в Шатуре
В Москве женщина, нарушившая режим самоизоляции, напала на полицейского
В Москве школьник сдал в полицию мать, нарушающую режим самоизоляции
Синоптики предупредили о сильных метелях и резких перепадах температуры
В столице запустили новый проект «Культурная Москва онлайн»
С 13 апреля в Москве начнется оформление цифровых пропусков на проезд
Вице-мэр Анастасия Ракова: «Столичные стационары увеличат количество коек для больных коронавирусом»
За нарушение правил карантина в Москве оштрафовано уже 26 человек
В Москве ограничена работа большинства предприятий и организаций
Какие предприятия закроют в Москве с 13 по 19 апреля 2020 года из-за коронавируса
Москва выделила гостиницы для отдыха медиков, борющихся с коронавирусом
Ракова: В Москве растет число заболеваний коронавирусной пневмонией
В Москве впервые организуют киберсубботник
В Люблино подросток устроил поножовщину, выясняя отношения
Собянин: С пятницы нарушителей карантина за поездки на авто будут штрафовать
Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса
Пьяный москвич сжег во дворах четыре машины
На станциях МЦК и МЖД появятся бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук
В Москве гастарбайтер ищет сбежавшую невесту с помощью полицейских
В Москве упростили порядок выделения доплат безработным
В Наро-Фоминске на базе областной больницы появится инфекционный центр
Москва выделит федеральным клиникам 5 млрд рублей на перепрофилирование под коронавирус
Московским пенсионерам на изоляции доставили дрова и уголь на дачи
Сбежавшие московские подростки вернулись домой
В Москве полицейские задержали таксиста с коронавирусом, нарушившего карантин
В Москве лже-таможенник сообщил о минировании аэропорта Внуково