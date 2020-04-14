Количество льготных пассажиров в подмосковном транспорте снизилось на 83%

14 Апр 2020 2020-04-14T13:48:56+03:00

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В Подмосковье пассажиры стали намного реже пользоваться общественным транспортом. На фоне режима самоизоляции количество пассажиров льготных категорий граждан в транспорте сократилось на 83% по сравнению с данными на начало марта.

Как рассказали в пресс-службе областного Минтранса, утром во вторник, 14 апреля, общее число пассажиров в автобусах Московской области сократилось на 76%. А число учащихся школ и граждан старше 65 лет в транспорте не было вообще. Число пассажиров других льготных категорий снизилось на 74%, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее стало известно, что со среды, 15 апреля, для всех поездок на городском или личном транспорте в регионе потребуется оформлять пропуска. В частности, сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за въездом в столицу. ГИБДД начнет проверять пропуска у всех въезжающих в Москву водителей, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU