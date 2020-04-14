Московские таксисты предупредили о риске разорения на фоне коронавируса

14 Апр 2020 2020-04-14T14:23:01+03:00

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Владельцы таксомоторных парков обратились к мэру Москвы Сергею Собянину в связи с ситуацией сложившейся на транспортном рынке. Представители сферы предупредили, что из-за падения спроса на их услуги на фоне коронавируса многие таксопарки в ближайшее время могут прекратить работу.

Как утверждают таксисты, в последние две недели, когда в столице начался режим самоизоляции, спрос на услуги такси рухнул на 80-90%. Таким образом, в настоящее время простаивает до 60% автомобилей.

Предприниматели просят досрочно выплатить субсидии по лизингу, раздать им сертификаты форс-мажора и снизить комиссию агрегаторов до символических 5%, передает газета «Известия».

При этом эксперты полагают, что банкротства финансово слабых компаний избежать все равно не удастся. Однако после снятия всех ограничений, предприниматели смогут быстро восстановиться, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU