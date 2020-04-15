2020-04-15T10:48:54+03:00
Москва

В Госдуме предложили компенсировать расходы на оплаченную парковку

Владельцы годовых абонементов могут получить деньги за дни самоизоляции
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичам могут компенсировать часть стоимости паковочных абонементовМосквичам могут компенсировать часть стоимости паковочных абонементовФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, предложили частично компенсировать стоимость годового абонемента на платные городские парковки. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.

В своем обращении к главе столичного Дептранса Максиму Ликсотуву парламентарий отметил, что свои парковочные абонементы москвичи могли приобрести заранее. А в связи с введением режима самоизоляции многие могли потерять оплаченные дни.

«Справедливой компенсацией будет возмещение стоимости абонемента в размере 20% лицам, которые не пользовались данным абонементом в течение действия особого режима на территории Москвы», — цитирует Власова RT.

Ранее, с 13 апреля, в Москве все городские парковки сделали бесплатными для медиков, работающих с коронавирусными пациентами. Списки всех столичных медработников были переданы в департамент транспорта, и бесплатный въезд на парковки для них был оформлен в автоматическом режиме, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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