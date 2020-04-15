В Москве отреставрируют усадебное здание XIX века на Большой Ордынке

15 Апр 2020 2020-04-15T12:33:05+03:00

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Главный дом городской усадьбы мещанина Евгения Петрова планируется отреставрировать до конца текущего года. Здание расположено в центре Москвы на Большой Ордынке. Оно было построено в середине XIX века и является частью владения с доходным домом, ремесленными мастерскими, торговыми лавками экипажной фабрикой.

Реставрационные работы в двухэтажном кирпичном здании начались еще до введения режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. В настоящее время все работы на объекте временно приостановлены.

«Реставрация усадебного дома на Большой Ордынке стала действительно долгожданной. Внутри здания специалисты уже разобрали поздние конструкции, укрепили кирпичную кладку. После возобновления работ им предстоит раскрыть заложенные исторические оконные и дверные проемы и убрать те, которые появились позднее», - цитирует руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова РИАМО.

Эксперт добавил, что здание построено в стиле эклектика и является объектом культурного значения регионального значения. В ходе реставрационных работ в доме будет восстановлена металлическая лестница, напольное покрытие, деревянные межэтажные перекрытия. Также в доме обновят инженерные коммуникации, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU