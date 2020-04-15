В Москве за сутки принудительно госпитализированы 213 нарушителей самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T13:21:01+03:00

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За минувшие сутки в в Москве принудительно отправлены в больницы 213 нарушителей карантинного режима. Все они — люди с диагностированным COVID-19, подписавшие согласие лечиться на дому и соблюдать карантин.

- За сутки в Москве зафиксировано 213 нарушений самоизоляции гражданами, которые на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении. Всем нарушителям оформлены штрафы», - сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Москвы.

Общая сумма штрафов, выписанных нарушителям за период режима самоизоляции, составила более 1 млн. рублей. Самовольно отлучившиеся из дома больные немедленно доставляются в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках, Алтуфьево. Там они будут оставаться до конца лечения под наблюдением врачей.

По словам начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, всем пациентам с COVID-19 выдаются смартфоны, на которых установлено приложение «Социальный мониторинг». Используя систему геолокации, телефон передает данные о местонахождении человека во время карантина. Если пациент выходит из дома, приложение уведомляет об этом оперативный штаб. Нарушивший карантин больной немедленно госпитализируется. Система регистрации в «Социальном мониторинге» сделана максимально простой. При этом установить на смартфон другие программы пациенты не могут. Звонки также заблокированы: связаться по телефону можно только с экстренными службами и сотрудниками call-центра «Социальный мониторинг», которые помогут решить технические вопросы. Для вызова экстренных служб нужно нажать кнопку SOS.

Телефон с приложением правительство столицы выдает больному бесплатно, бесконтактным способом. Отказ от его получения — это основание перевести пациента с домашнего лечения в обсервационный центр, а также оштрафовать нарушителя. Смартфоны столичным властям безвозмездно передали спонсоры - несколько московских коммерческих компаний. После выписки с больничного пациенты обязаны вернуть телефоны городу.