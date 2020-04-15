Коронавирус в воде: как Москва очищает водопровод, чтобы инфекция не попала в воду

15 Апр 2020 2020-04-15T14:14:34+03:00

Какие барьеры используют на очистных сооружениях Москвы, чтобы коронавирус не попал в воду

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Один из волнующих вопросов москвичей: «А коронавирус в воду может попасть?». Ответ смогли дать в «Мосводоканале», где как раз приняли ряд эксплуатационных мер и усилили контроль качества очищенной воды, чтобы инфекция никуда не попала.

Перед сбросом в реку Москву и ее притоки весь объем сточных вод проходит полный цикл очистки: механическая, биологическая и ультрафиолетовое обеззараживание. И значительный эффект дает именно ультрафиолетовое излучение.

- Бактерицидное действие ультрафиолета основано на разрушении химических связей в молекулах ДНК болезнетворных микроорганизмов. Разрушение даже небольших фрагментов этих молекул приводит к невозможности размножения и гибели микробов. При этом ультрафиолет губителен не только для бактерий, но и для вирусов, - рассказали в пресс-службе АО «Мосводоканал».

В организации подчеркивают, что обеззараживание сточных вод хозяйственно-бытовой канализации происходит в соответствии с нормативами СанПиН.

- На Курьяновских, Люберецких, Южно-бутовских и Зеленоградских очистных сооружениях мы включили в работу дополнительные секции ультрафиолетового обеззараживания. Запущены дополнительные воздуходувные агрегаты и увеличены дозы активного ила для улучшения качества биологической очистки сточных вод, - рассказали в «Мосводоканале».

Воду на выходе с очистных сооружений контролируется независимой аккредитованной лабораторией Аналитическим центром РОСА и аккредитованными лабораториями Центра контроля качества воды АО «Мосводоканал». И это еще не вся проверка. Свои замеры осуществляют Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

- Все эти действия надежно выполняют барьерную функцию по предотвращению поступления загрязняющих веществ, болезнетворных микроорганизмов и вирусов в Москву-реку и ее притоки, - сказали в «Мосводоканале».

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU