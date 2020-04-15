Более 1,2 млн жителей Подмосковья получили вторую часть выплат за соблюдение режима самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T14:05:53+03:00

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Вторую часть выплат за соблюдение режима самоизоляции получили жители Подмосковья. Выплаты были перечислены более 1,2 миллиона человек, в частности, лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Об этом сообщили представители пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Денежная компенсация направлена на поддержку лиц из группы риска.

«Деньги в размере 1,5 тысяч рублей поступают на счета людей старше 65 лет автоматически или их приносит почтальон. <…> В случае если выплата не пришла, необходимо оставить заявку по телефону: 8 (800) 550-50-30. Общая сумма матпомощи составила 3 тысячи рублей», – цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.

Дополнительная мера поддержки была введена с целью предотвращения распространения коронавируса. В регионе призвали лиц старше 65 лет и людей, имеющих ряд хронических заболеваний, призвали оставаться дома. Доставку лекарств и продуктов в это период можно было заказать у соцработников и волонтеров. В настоящее время помощь указанным группам лиц продолжает действовать, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU