Первый штраф для салона красоты в Москве во время карантина: сколько составил и причины штрафа

15 Апр 2020 2020-04-15T14:48:54+03:00

Рассказываем о первом штрафе для салона красоты в Москве во время карантина

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Чтобы остановить в Москве распространение коронавируса, власти города ввели ряд ограничений. Коснулись они в том числе и работы многочисленных парикмахерских и салонов красоты. С 28 марта указом мэра Москвы Сергея Собянина остановили работу парикмахерские и ногтевые салоны. Исключение тогда сделали только для салонов красоты, имеющих медицинскую лицензию. Но и они работали не долго. С 13 апреля их деятельность тоже попала под запрет.

Но далеко не все владельцы салонов оказались законопослушными. Клиентов продолжают, стричь, красить и всячески украшать, как говорится из под полы.

- На дверь вешают табличку : "закрыто" и продолжают работать, но только для своих, проверенных клиентов, - рассказал "КП" источник в Роспотребнадзоре.

На днях один из таких салонов красоты оштрафовали. Это первый в истории Москвы штраф, который выписан владельцу салона красоты за нарушение режима самоизоляции.

- Судом было назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, вынесено решение о принудительном закрытии салона, - сообщили "Комсомольской правде" в Тверском районном суде.

Как удалось выяснить "КП", это не большой салон красоты, который арендовал помещение на первом этаже жилого дома , недалеко от станции метро Тверская. Косметологические процедуры тут не делили: только парикмахерская, маникюр и педикюр.

За исполнением решения суда следят приставы. Напомним, несколько дней назад, исполненяя похожее решения суда, они закрыли бетонными блоками вход в кафе "Самса халяль". Причина - нарушение режима самоизоляции. Напомним, кафе и рестораны в Москве тоже закрыты. До 30 апреля в столице работают только продуктовые магазины и аптеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU