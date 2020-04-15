Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса

15 Апр 2020 2020-04-15T18:15:29+03:00

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Столичные власти разработали беспрецедентную программу кредитной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте.

- Сегодня президент страны озвучил серьезные меры поддержки экономики. Малый и средний бизнес получит поддержку для выплаты заработной платы при условии максимального сохранения трудовых коллективов, - написал Сергей Собянин. - По нашей оценке, главной угрозой для малых и средних предприятий стало отсутствие средств на оплату ранее взятых кредитов и невозможность получить «стабилизационный» кредит, чтобы пережить нынешнюю паузу со спросом. Поэтому в ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.

По словам мэра столицы, бюджет Москвы возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам предприятий малого и среднего бизнеса, вне зависимости от сферы их деятельности. По новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности городской бюджет будет финансировать ставку до 8%. Единственное условие, которое ставит правительство столицы, - деньги должны расходоваться на бизнес, работающий на территории Москвы.

- И надеемся, что приоритетом будет выплата заработной платы, - подчеркнул мэр.

Главным оператором кредитной программы станет Сбербанк. Как отметил Сергей Собянин, с ним достигнута договоренность об отсрочке на 6 месяцев по уплате основной суммы долга. Мэр столицы пообещал, что аналогичные программы будут разработаны и с другими банками, предоставляющими кредиты малому и среднему бизнесу.