2020-04-15T18:15:29+03:00
Общество

Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса

В Москве будет запущена беспрецедентная программа кредитной помощи МСП
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Столичные власти разработали беспрецедентную программу кредитной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте.

- Сегодня президент страны озвучил серьезные меры поддержки экономики. Малый и средний бизнес получит поддержку для выплаты заработной платы при условии максимального сохранения трудовых коллективов, - написал Сергей Собянин. - По нашей оценке, главной угрозой для малых и средних предприятий стало отсутствие средств на оплату ранее взятых кредитов и невозможность получить «стабилизационный» кредит, чтобы пережить нынешнюю паузу со спросом. Поэтому в ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.

По словам мэра столицы, бюджет Москвы возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам предприятий малого и среднего бизнеса, вне зависимости от сферы их деятельности. По новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности городской бюджет будет финансировать ставку до 8%. Единственное условие, которое ставит правительство столицы, - деньги должны расходоваться на бизнес, работающий на территории Москвы.

- И надеемся, что приоритетом будет выплата заработной платы, - подчеркнул мэр.

Главным оператором кредитной программы станет Сбербанк. Как отметил Сергей Собянин, с ним достигнута договоренность об отсрочке на 6 месяцев по уплате основной суммы долга. Мэр столицы пообещал, что аналогичные программы будут разработаны и с другими банками, предоставляющими кредиты малому и среднему бизнесу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Введение пропусков в Москве не сказалось на снабжении магазинов «Магнит»
Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
Как оформить цифровой пропуск в Московской области
Введение пропусков не осложнило завоз продуктов в магазины сети «Дикси»
Обработка транспорта, метро, улиц Москвы в период коронавируса: какой жидкостью пользуются специалисты
Первый штраф для салона красоты в Москве во время карантина: сколько составил и причины штрафа
Коронавирус в воде: как Москва очищает водопровод, чтобы инфекция не попала в воду
Более 1,2 млн жителей Подмосковья получили вторую часть выплат за соблюдение режима самоизоляции
В Москве за сутки принудительно госпитализированы 213 нарушителей самоизоляции
В Москве отреставрируют усадебное здание XIX века на Большой Ордынке
В Госдуме предложили компенсировать расходы на оплаченную парковку
В волонтеры акции «Мы вместе» зарегистрировались более 12 тысяч москвичей
За нарушение карантина в столице уже оштрафовано 55 человек
Московские таксисты предупредили о риске разорения на фоне коронавируса
Количество льготных пассажиров в подмосковном транспорте снизилось на 83%
В Москве оформлено 3,2 млн цифровых пропусков
Москвичей предупредили о похолодании
В Москве 18 священников и монахов заразились коронавирусом
В Москве медикам автоматически открыли бесплатный доступ к городским парковкам
Серийного вора и мошенника задержали в Шатуре
В Москве женщина, нарушившая режим самоизоляции, напала на полицейского
В Москве школьник сдал в полицию мать, нарушающую режим самоизоляции
Синоптики предупредили о сильных метелях и резких перепадах температуры
В столице запустили новый проект «Культурная Москва онлайн»
С 13 апреля в Москве начнется оформление цифровых пропусков на проезд