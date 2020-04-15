Введение пропусков в Москве не сказалось на снабжении магазинов «Магнит»

15 Апр 2020 2020-04-15T18:22:24+03:00

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Торговая сеть «Магнит» работает в штатном режиме. Ее сотрудники получили более 30 тысяч цифровых пропусков для поездок по Москве и Подмосковью. Все магазины работают в обычном режиме. Об этом в среду 15 апреля журналистам рассказал руководитель управления по внешним коммуникациям компании «Магнит» Антон Карпов.

- За последние сутки «Магнит» получил более 30 тыс. пропусков для передвижения по Москве и Московской области. В это число входят пропуска для персонала магазинов, логистических центров, водителей грузовиков, а также сотрудников партнерских компаний, обслуживающих компанию в регионе, - сообщил Карпов Агентству городских новостей «Москва».

По его словам, все сотрудники магазинов и логистического отдела сети трудятся в штатном режиме.

Напомним, с 15 апреля в Москве и Московской области начата проверка пропусков, выданных для передвижения на транспорте. Пропуска необходимы для поездок как на личном и служебном, так и на общественном транспорте, включая такси, метро, электрички, автобусы, троллейбусы и трамваи. Оформить пропуск обязан каждый житель столицы, передвигающийся по городу на личном или общественном транспорте. Нарушителям грозит штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение горожан будут штрафовать на суммы от 15 до 50 тысяч рублей.

Пропуска необходимы только тем, кто будет передвигаться по городу на транспорте. Ходить по улицам пешком по-прежнему можно без оформления документа. При этом столичные власти призывают не заказывать пропуска без особой надобности, игнорируя режим самоизоляции. Карантинные граничения действуют в столице до 30 апреля. До конца режима самоизоляции все жители города, вне зависимости от возраста, должны оставаться дома. Выходить на улицу можно только в магазин за покупками, в аптеку, для обращения за медицинской помощью, чтобы вынести мусор и выгулять собаку.

Столичные власти разработали три категории пропусков. Первая - пропуска для посещения медицинских учреждений, они будут действовать один день, при этом необходимо будет указать адрес конкретной больницы или поликлиники. Вторая категория – пропуска для тех, кто ездит на работу, Такие пропуска являются безлимитными и будут действовать до 30 апреля включительно. Третья категория – для личных поездок (в магазин, в аптеку, на вокзал и т. д.). Они будут действительны в течение суток, при этом получить такой пропуск можно будет не чаще двух раз в неделю.