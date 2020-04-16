2020-04-16T11:31:49+03:00
Общество

Инженер Голод рассказал, что его пирамиды защищают от коронавируса

Энергия конструкции помогает укрепить иммунитет и пролить жизнь
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Пирамида Голода на Новорижском шоссеПирамида Голода на Новорижском шоссеФото: Евгения КОРОБКОВА
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Посещение «энергетической» пирамиды на Новорижском шоссе в Подмосковье способно снизит риск заражения коронавирусом. Об этом рассказал автор проекта, инженер Александр Голод.

В 2017 году мощный ураган снес 44-метровую конструкцию. На ее месте была возведена временная пирамида высотой 14 метров, которую со временем планируется заменить на постоянную.

«Для той ситуации, которая сегодня в Москве, и этой (временной – прим. ред.) пирамиды достаточно, та (новая пирамида – прим. ред.) сможет решать более серьезные задачи. На мой взгляд, у человека, который бывал в пирамиде, вероятность схватить этот вирус в разы уменьшается, а может, и до нуля», - цитирует Голода РИАМО.

По словам инженера, человек, побывавший в пирамиде, живет на 10-15 лет дольше. Кроме того, уже после первого посещения у человека улучшается иммунитет.

Напомним, энергетическая пирамида впервые появилась на Новорижском шоссе 18 лет назад. За это время ее посетителями стали не только местные жители, сюда приезжают люди из других регионов, порой бывают звезды шоу-бизнеса.

После разрушения пирамиды и возведения ее уменьшенной копии, посетили конструкцию и корреспонденты KP.ru. Прихожане пирамиды рассказали им, что маленькая пирамида работает эффективнее, и энергия в ней более концентрированная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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