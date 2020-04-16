2020-04-16T13:31:06+03:00
Москва

В Подмосковье на остановках общественного транспорта появилась разметка для безопасной дистанции

Это стало еще одной мерой профилактики распространения коронавируса
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье на остановках нанесли разметку для дистанции между пассажирами. Фото: Александр АРТЕМЕНКОВ/TASSВ Подмосковье на остановках нанесли разметку для дистанции между пассажирами. Фото: Александр АРТЕМЕНКОВ/TASS
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Специальную разметку, которая предназначена помочь гражданам соблюдать безопасную дистанцию, нанесли на асфальт перед остановками общественного транспорта в Подмосковье. Об этом рассказали в Минтрансе Московской области. В ведомстве добавили, что всего разметка появилась на 6,5 тысячах остановок.

Эти меры были приняты в целях снижения темпов распространения корнавируса.

«Разметка появилась более чем на 6,6 тысячи автобусных остановок в городах, населенных пунктах, у железнодорожных вокзалов и мест социальной значимости. Разметка напоминает жителям о необходимости соблюдения социальной дистанции во время пандемии», - цитирует главу ведомства Алексея Гержика интернет издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что разметка появилась на остановках в Мытищах, Балашихе, Подольске, Пушкино, Красногорске, Истре, Рошале, Дзержинского, Наро-Фоминске, Лобне, Щелково, Сергиевом Посаде, Долгопрудном и в других муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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